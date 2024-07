SMR : EDF redimensionne son projet de réacteur nucléaire compact et modulaire

Autrefois perçus comme l’avenir prometteur de l’industrie nucléaire, les Small Modular Reactors (SMR) semblent aujourd’hui perdre de leur attractivité. En France, EDF a tout récemment abandonné son projet de recherche et développement dédié aux SMR, projet qui devait déboucher sur la mise au point d’un réacteur pleinement opérationnel d’ici 2030. Les réacteurs SMR sont principalement conçus pour être compacts et modulaires, et offrent une alternative potentiellement plus sûre et économique que les grosses centrales. Confronté à de multiples défis financiers et technologiques, EDF a donc révisé sa stratégie, privilégiant désormais l’utilisation de procédés déjà éprouvés plutôt que de poursuivre dans une nouvelle voie pourtant potentiellement beaucoup plus innovante au plan technologique.

Cette réorientation stratégique a un impact direct sur Nuward, la filiale d’EDF dédiée au développement des SMR. Bien que des progrès notables aient été réalisés ces dernières années, EDF a choisi de mettre fin au projet Nuward en raison de ses coûts prohibitifs et d’incertitudes techniques persistantes. EDF continuera cependant de travailler sur les SMR, mais à partir de technologies éprouvées. Cette décision s’inscrit dans une démarche de prudence et d’optimisation des ressources visant à minimiser les risques et à assurer une mise en œuvre plus fiable et rapide des SMR.

Rappelons ici que plus de quarante entreprises, telles que NuScale Power, poursuivent actuellement des projets similaires de mini-réacteurs. Bien qu’ayant été proche de concrétiser ses objectifs, Nuscale Power a également rencontré des difficultés, parmi lesquelles de nombreux retards et le retrait du projet de certains gros investisseurs.