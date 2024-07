Windows 11 : le Bloc-notes ajoute enfin un correcteur orthographique

Le Bloc-notes de Windows 11 se met à jour pour enfin proposer le support d’un correcteur orthographique. Cela arrive près de 40 ans après les débuts du logiciel. Il a vu le jour pour la première fois en 1983. Un test de la fonction était en place depuis mars.

La fonction de vérification orthographique du Bloc-notes est presque identique à la façon dont Word ou d’autres logiciels mettent en évidence les mots mal orthographiés, avec un soulignement rouge pour montrer clairement les erreurs. Il suffit de faire un clic droit sur le mot problématique, choisir le sous-menu « Orthographe » puis sélectionner la bonne correction.

Il est un peu surprenant que le comportement ne soit pas 100% identique à celui de Word. Avec Word, un simple clic droit permet d’avoir les corrections. Avec le Bloc-notes, Microsoft a décidé d’ajouter un sous-menu, ce qui implique un clic supplémentaire.

D’autre part, il y a des options disponibles. Il est ainsi possible de complètement désactiver la vérification de l’orthographe. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de désactiver la fonction selon les types de fichiers (TXT, SRT/ASS, LIC, etc). Microsoft a pris la décision de désactiver automatiquement la fonction pour les fichiers journaux et autres types de fichiers associés au codage. Une autre option propose de désactiver la correction automatique.

La mise à jour de Bloc-notes est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store.