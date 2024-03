Windows 11 : le Bloc-notes va enfin proposer un correcteur orthographique

Microsoft annonce une mise à jour du Bloc-notes sur Windows 11 qui devrait plaire à beaucoup de monde, puisqu’elle ajoute un correcteur orthographique. C’est d’ores et déjà disponible pour les membres Windows Insiders.

Microsoft indique que la mise à jour va mettre en avant les mots mal écrits en les soulignant en rouge et en proposant des suggestions pour corriger les erreurs. Pour corriger une faute d’orthographe, cliquez ou utilisez le raccourci clavier Maj + F10 sur le mot mal orthographié pour voir les orthographes suggérées. La sélection d’une suggestion met immédiatement le mot à jour. Vous pouvez également choisir d’ignorer des mots dans un seul document ou de les ajouter au dictionnaire, afin qu’ils ne soient plus signalés comme une erreur. Et bonne nouvelle : le correcteur est disponible dans plusieurs langues.

Il y a également un système de correction automatique qui corrige les fautes de frappe les plus courantes au fur et à mesure que vous tapez le texte.

Microsoft fait savoir que le correcteur orthographique dans le Bloc-notes de Windows 11 est activé par défaut pour certains types de fichiers. À l’inverse, il est désactivé pour les fichiers journaux et les autres types généralement associés au codage. Vous avez également le contrôle pour activer ou désactiver la fonctionnalité de manière globale.

La nouvelle version du Bloc-notes de Windows 11 est disponible maintenant pour les membres Windows Insiders qui installent la version Canary ou Dev du système d’exploitation. Le public y aura le droit plus tard avec une mise à jour, une fois que les tests seront terminés.