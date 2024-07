Free Mobile augmente le quota Internet (mais pas le prix) de son forfait intermédiaire

Free Mobile a décidé de changer son forfait intermédiaire « Série Free » et c’est positif avec désormais 160 Go de quota Internet. L’opérateur proposait 140 Go jusqu’à présent. Il y a également de l’amélioration à l’étranger avec 20 Go contre 18 Go auparavant.

Le point positif est que cette hausse pour Internet ne se traduit pas par une hausse de prix. En effet, le forfait Série Free est toujours disponible au prix de 10,99€ pendant un an puis 19,99€/mois.

Pour le reste, rien ne bouge. On retrouve toujours les appels en illimité vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Il y a également les SMS et MMS en illimité en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM. Pour ce qui est de l’étranger, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Et comme dit précédemment, le quota Internet est maintenant de 20 Go.

Après un an, vous basculez sur le forfait 5G à 19,99€/mois. Celui-ci a l’avantage de proposer la 5G comme le nom l’indique, ainsi que 300 Go pour Internet en France et 35 Go à l’étranger. Il y a également la possibilité d’utiliser l’application OQEE pour regarder les chaînes de télévision. Ce forfait est au prix de 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop.

Tous les forfaits sont disponibles sur le site de Free Mobile à cette adresse.