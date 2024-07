Windows 10 aura 5 ans de mises à jour supplémentaires grâce à 0patch

Microsoft a déjà dit que Windows 10 ne sera plus supporté à partir d’octobre 2025, signifiant la fin des mises à jour. Mais le service 0patch va aider les utilisateurs qui veulent rester sur ce système d’exploitation en proposant des mises à jour pendant 5 ans.

0patch n’est pas étranger à la fourniture de mises à jour de sécurité pour des produits qui ne sont plus pris en charge. Il propose toujours des correctifs pour Windows 7 et Server 2008, Microsoft Office et bien d’autres encore. Techniquement, le service assure déjà la maintenance de Windows 10 (six de ses versions abandonnées, pour être précis), mais les clients ont la possibilité de mettre à jour la version 22H2 et de recevoir gratuitement les mises à jour de Microsoft. En octobre 2025, ce privilège sera supprimé et c’est à ce moment-là que 0patch interviendra.

Avec 0patch, les utilisateurs de Windows 10 obtiendront des correctifs pour les failles de sécurité critiques découvertes après le 14 octobre 2025, date à laquelle Windows 10 recevra sa dernière mise à jour gratuite de Microsoft. Ces correctifs sont de minuscules ensembles d’instructions dans les processus en cours d’exécution dans la mémoire du PC. Cette approche permet d’apporter rapidement et facilement des correctifs sans toucher aux binaires d’origine ni redémarrer l’ordinateur. 0patch peut également annuler rapidement les changements s’ils posent des problèmes.

Quel sera le prix ? Il faudra payer 24,95€ par an. Il faudra voir également quelle sera l’offre de Microsoft. Elle a déjà été annoncée, mais ce n’est pas encore le cas pour les tarifs des particuliers.