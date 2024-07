Pixel 9 : Google va changer le capteur d’empreintes avec une meilleure technologie

Google va enfin améliorer le capteur d’empreintes avec ses Pixel 9 et 9 Pro. Cela passera par un capteur ultrasonique, au lieu de l’actuel modèle optique. Quelques informations sont dévoilées par Android Authority.

Pour ses Pixel 9, Google utilisera le capteur d’empreintes Qualcomm 3D Sonic Gen 2. Ce composant a vu le jour au début de 2021 avec une surface de 8 x 8 mm. Le scanner de première génération mesurait 4 x 9 mm. La surface plus grande permet de placer plus facilement le doigt tout en capturant plus de données biométriques. Il est également dit qu’il est plus rapide que les anciennes solutions lorsque les doigts sont mouillés.

Google a adopté pour la première fois le capteur d’empreintes sous l’écran avec le Pixel 6. Comme dit précédemment, il s’agissait d’un modèle optique. Puis les autres constructeurs ont migré sur un modèle ultrasonique, qui se veut plus performant. Chez Google, on est resté sur un modèle optique, même avec le Pixel 8, pour une raison étonnante. Par conséquent, le capteur est moins efficace que ceux de Samsung et d’autres marques.

Les capteurs optiques sont la plus ancienne méthode de lecture des empreintes digitales. Ils fonctionnent en faisant clignoter une lumière sur le doigt de l’utilisateur, puis en détectant visuellement les motifs et les crêtes de la surface. Cela signifie que toute modification, telle que la saleté ou les taches, peut interférer avec le processus.

En revanche, les capteurs à ultrasons lisent les empreintes digitales avec une plus grande précision en faisant rebondir les impulsions ultrasoniques sur celles-ci, ce qui évite également aux utilisateurs d’être aveuglés s’ils doivent déverrouiller leur téléphone la nuit.

Google a déjà dit que les Pixel 9 seront annoncés le 13 août lors d’une conférence.