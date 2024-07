L’Europe réclame à Amazon des explications sur son respect des règles numériques (DSA)

La Commission européenne a réclamé à Amazon des informations supplémentaires afin de vérifier que le commerçant en ligne se pliait bien aux nouvelles règles de l’UE sur les services numériques (DSA).

La requête, à laquelle Amazon doit répondre d’ici le 26 juillet, vise principalement les mesures prises en matière de transparence des systèmes de recommandations, a précisé la Commission européenne dans un communiqué.

Le règlement de l’UE sur les services numériques (DSA), entré en vigueur en février, encadre les risques associés à ces algorithmes permettant d’orienter les utilisateurs vers des contenus personnalisés. Le DSA oblige par ailleurs les grands acteurs du numérique à tenir un registre des annonceurs permettant de consulter les campagnes publicitaires actuellement en cours sur leurs plateformes.

Par ailleurs, l’exécutif européen demande à Amazon des explications « sur la conception, le développement, le déploiement, les essais et la maintenance de l’interface en ligne » de ce registre publicitaire.

Une telle demande d’informations en vertu du DSA ne constitue pas une mise en cause à ce stade, et ne suggère pas non plus que des infractions sont susceptibles d’avoir été commises. Il s’agit toutefois d’une première étape dans une procédure qui peut conduire à terme à de lourdes sanctions financières en cas d’infractions avérées et prolongées à la réglementation.

Pour sa part, Amazon assure « travailler en étroite collaboration » avec la Commission européenne et « partager l’objectif de la Commission européenne de créer un environnement d’achat sûr, stable et fiable ». « Nous investissons considérablement dans la protection de notre site contre les acteurs malveillants et les contenus illégaux », a indiqué un porte-parole.