YouTube lance un outil permettant de supprimer de ses vidéos uniquement la musique sous copyright

Les « strikes » de vidéos YouTube sont souvent causés par les réclamations des ayant-droits (pour le dire autrement, les grands labels de musique), ces derniers ayant choisi de défendre une stratégie se rapprochant d’une forme de harcèlement juridique (quelques secondes d’un morceau suffisent à faire effacer une vidéo). Face à ce déchaînement de procédures, YouTube tient forcément le mauvais rôle en « adoubant » chaque demande de suppression, et en pénalisant in fine le travail des créateurs de contenu.

Good news creators: our updated Erase Song tool helps you easily remove copyright-claimed music from your video (while leaving the rest of your audio intact). Learn more… https://t.co/KeWIw3RFeH

— Neal Mohan (@nealmohan) July 3, 2024