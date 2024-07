Microsoft a accepté de payer 14,4 millions de dollars pour un litige portant sur des discriminations au travail

Microsoft a accepté de payer 14,4 millions de dollars pour résoudre à l’amiable un litige portant sur des allégations de représailles et de discrimination à l’encontre de travailleurs californiens ayant pris des congés. En 2020, le Département des droits civils de Californie (CRD) a enquêté sur Microsoft pour d’éventuelles violations de la loi sur l’emploi et le logement équitables de Californie et de la loi sur les Américains en situation de handicap. Le règlement à l’amiable, qui nécessite encore l’approbation du tribunal, concerne les plaintes d’employés de Microsoft qui auraient reçu des primes inférieures à celles des autres salariés du groupe et des évaluations de performance défavorables impactant leurs avancements de carrière.

Le CRD a jugé que Microsoft n’avait pas pris de mesures suffisantes pour prévenir ce type de discrimination, ce qui aurait notamment affecté négativement les femmes, les personnes handicapées et d’autres employés. Le règlement compensera les travailleurs qui étaient concernés par ces agissements depuis le mois de mai 2017. De plus, Microsoft devra engager un consultant indépendant qui pourra recommander des changements de politique intérieure et s’assurer que les gestionnaires ne tiennent pas compte des congés lors de l’attribution des primes et des promotions. Les gestionnaires et le personnel des ressources humaines devront également suivre une formation spécifique sur la prévention de la discrimination.

Le consultant indépendant aidera aussi à établir un processus de plainte/réclamation plus clair pour les employés et fournira des rapports de conformité annuels. Kevin Kirsh, directeur du CRD, a salué ce règlement qui devrait soulager les travailleurs concernés et prémunir le géant américain contre toute forme de discrimination au travail.