Nintendo n’utilisera pas de l’IA générative pour ses jeux

Microsoft et Sony utiliseront de l’intelligence artificielle générative pour aider à développer des jeux Xbox et PlayStation, mais Nintendo ne sera pas de la partie. En effet, le groupe annonce que ses jeux first-party ne s’appuieront à aucun moment sur de l’IA.

Lors d’une récente session de questions-réponses avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a déclaré :

Dans l’industrie du jeu, la technologie comme l’IA est depuis longtemps utilisée pour contrôler les mouvements des personnages ennemis, de sorte que le développement des jeux et la technologie de l’IA ont toujours été étroitement liés. L’IA générative, qui a été un sujet brûlant ces dernières années, peut être plus créative, mais nous reconnaissons également qu’elle pose des problèmes en matière de droits de propriété intellectuelle. Nous avons des décennies de savoir-faire dans la création d’expériences de jeu optimales pour nos clients, et tout en restant flexibles pour répondre aux développements technologiques, nous espérons continuer à offrir une valeur qui nous est propre et qui ne peut pas être atteinte par la seule technologie.

Nintendo sait que l’IA générative peut avoir des implications sur les droits de propriété intellectuelle et, étant l’une des entreprises les plus litigieuses de tout le secteur, le groupe est tenu de protéger et de respecter toutes les formes de droit d’auteur et de propriété intellectuelle.