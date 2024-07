Intelligence artificielle : la Chine appelle à une coopération internationale

Le Premier ministre chinois a appelé à une coopération internationale et à une plus grande ouverture d’esprit en matière d’intelligence artificielle, sur fond de rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis dans ce secteur stratégique.

Une coopération mondiale pour l’IA

Les entreprises chinoises tentent de rattraper leur retard sur leurs homologues américaines, notamment dans l’IA générative, un domaine où ce sont les inventeurs chinois qui ont déposé l’immense majorité des brevets internationaux, a annoncé l’ONU cette semaine.

L’IA ouvre la voie à de nombreuses applications, de la reconnaissante vocale à la gestion des données, en passant aussi toutefois par les deepfakes, l’espionnage ou les applications militaires. Ce sont notamment ces deux dernières utilisations qui ont poussé les États-Unis à limiter les exportations vers la Chine de certaines puces électroniques les plus performantes, notamment celles utilisées pour le développement de l’IA.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre chinois Li Qiang a exhorté les pays à adopter des « mentalités plus ouvertes » et à promouvoir la coopération internationale en matière d’intelligence artificielle. « Chaque pays possède ses propres avantages en matière de technologie, de données et de marché de l’IA. Nous devrions donc nous engager dans une coopération mutuelle et unir nos forces », a-t-il déclaré à Shanghai à l’ouverture de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC).

Les entreprises chinoises du secteur des hautes technologies devraient dévoiler de nombreux nouveaux produits utilisant l’intelligence artificielle durant ce salon international qui s’étale sur plusieurs jours.

Dans son discours, le Premier ministre chinois a par ailleurs exhorté les pays à promouvoir « la circulation transfrontalière des données, le libre-échange des équipements et la connectivité des infrastructures ». Il a averti que les risques liés au développement rapide des technologies liées à l’IA nécessiteraient également une concertation au niveau international.

« Aucun pays ne peut faire exception », a-t-il déclaré, appelant à la création d’une réglementation mondiale sur l’IA, notamment en matière de normes techniques.