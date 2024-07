Amazon arrête la commercialisation de la version de son robot Astro destinée aux entreprises

Amazon a décidé d’interrompre la commercialisation de son appareil « Astro for Business », un robot de sécurité destiné aux petites et moyennes entreprises, seulement sept mois après son lancement. Les clients de l’Astro ainsi que les ingénieurs d’Amazon en charge de son développement ont été averti par un simple email. Le géant américain justifie sa décision par la volonté de se recentrer sur la version domestique de l’Astro, lancée en 2021, qui offre des fonctionnalités de sécurité domestique, de détection des animaux de compagnie, de livraison de messages et dispose même d’un compartiment pour le transport de petits objets.

Les robots Astro for Business cesseront de fonctionner à partir du 25 septembre 2024; les clients sont encouragés à rendre leurs appareils via le programme de recyclage d’Amazon. La version d’Astro pour les entreprises, vendue au prix de 2 350 dollars (avec trois plans d’abonnement liés), n’aurait pas attiré suffisamment de clients pour justifier un investissement continu (se comptant tout de même en dizaines de millions de dollars).. Amazon offrira un bon d’achat de 300 dollars et proposera des remboursements pour les abonnements déjà avancés.