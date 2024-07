Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juin 2024

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G en juin 2024. Cela concerne les réseaux d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Bouygues Telecom a été l’opérateur le plus actif cette fois-ci concernant la 5G avec 245 nouveaux sites 5G actifs. Il s’est concentré sur les bandes de fréquences de 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 13 774 au total. SFR le suit de près avec 224 nouveaux sites 5G, pour un total de 12 239. L’opérateur au logo rouge a lui aussi misé sur les 2,1 et 3,5 GHz.

Orange arrive à la troisième place avec 172 nouveaux sites 5G, pour un total de 10 104. L’histoire se répète ici avec un accent sur les 2,1 et 3,5 GHz. Enfin, il y a Free Mobile à la dernière place avec 141 nouveaux sites 5G, pour un total de 19 632. Pour le coup, il s’est focalisé sur les bandes de fréquences 700 MHz et 3,5 GHz.

38 138 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.

Pour ce qui est de la 4G :