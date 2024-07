Des chercheurs du MIT mettent au point une neuroprothèse de jambe révolutionnaire

Des chercheurs du MIT ont développé une « jambe bionique » de type neuroprothèse, qui utilise les impulsions musculaires des personnes amputées pour contrôler les mouvements de la cheville, offrant ainsi une plus grande flexibilité par rapport aux prothèses conventionnelles. Lors d’un essai réalisé avec sept individus amputés, cette neuroprothèse a démontré une précision et une vitesse comparables à celles de vraies jambes. Seule (grosse) contrainte, les participants à ce test ont dû subir une chirurgie appelée interface myoneurale agoniste-antagoniste (AMI), qui préserve les paires de muscles naturelles dans le membre résiduel, permettant ainsi un meilleur contrôle et une meilleure perception spatiale.

Les résultats spectaculaires de cette jambe bionique reposent sur un système de gestion extrêmement sophistiqué des impulsions musculaires. Les participants ont ainsi attaché des électrodes flexibles à leur jambe naturelle, électrodes qui captent les signaux musculaires et les envoient à un contrôleur robotique. Ce contrôleur calcule ensuite le mouvement « désiré » de la jambe, amenant l’articulation de la cheville de la jambe bionique à se plier en conséquence. Lors d’un essai impliquant 14 participants, ceux ayant subi la chirurgie AMI ont montré une meilleure coordination, une vitesse et des mouvements naturels par rapport aux personnes amputées équipées de prothèses conventionnelles.

Mieux encore, les participants ont ressenti la jambe bionique comme une extension de leur propre corps, soit une amélioration plus que significative sur les plans émotionnel et physique. Selon Hugh Herr, co-directeur du Yang Center for Bionics du MIT, cette intégration transforme la prothèse en une véritable partie de l’anatomie de la personne, contrairement aux prothèses traditionnelles considérées simplement comme des outils qui pallient un handicap.