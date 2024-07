Free Mobile teste les SMS via Wi-Fi avec certains abonnés

Free Mobile a débuté une phase de test avec certains abonnés pour envoyer et recevoir des SMS via Wi-Fi au lieu de passer exclusivement par une connexion cellulaire. C’était déjà actif chez Orange, SFR et Bouygues Telecom depuis 2019.

Nous connaissons déjà le système VoWiFi. Il permet de passer des appels grâce au réseau Wi-Fi. C’est fort utile pour les personnes qui se trouvent dans des lieux où la connexion 3G, 4G ou 5G passe très mal, voire pas du tout. Ils peuvent ainsi continuer à passer des appels en Wi-Fi.

Ici, le système est similaire, sauf qu’il s’agit des SMS. Plusieurs utilisateurs ont remarqué du mouvement du côté de Free Mobile et certains ont déjà pu envoyer des SMS en Wi-Fi. Il y a notamment une personne (ci-dessous) qui a utilisé un Google Pixel en mode avion, mais avec le Wi-Fi activé, pour envoyer un SMS vers un iPhone. Et cela a fonctionné.

J'ai l'impression que les SMS sur WiFi fonctionnent chez Free Mobile désormais !

En tout cas, sur une box 4G avec une SIM Free + Pixel en mode avion/WiFi, cela fonctionne vers un iPhone 👍👌 — Olivier Guilleman (@oguilleman) June 15, 2024

De son côté, Univers Freebox confirme avec une source chez l’opérateur que la fonctionnalité est notamment en cours de test sur Android. Mais ce n’est pas encore accessible à tout le monde. Il n’est pas précisé comment sont choisis les abonnés qui participent au test.

Il n’est pour le moment pas indiqué quand Free Mobile déploiera cette fonctionnalité pour l’ensemble de ses abonnés. L’opérateur ne communique pas publiquement à ce sujet.