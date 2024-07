La Grèce va se doter de satellites capables de détecter précocement les feux de forêts

Le Ministère grec de la Gouvernance Numérique a attribué à OroraTech, une startup allemande, un contrat de 20 millions d’euros pour développer un système d’alerte précoce des incendies de forêt basé sur des satellites. Ce système, crucial pour la Grèce en ces temps de réchauffement climatique, comprendra quatre satellites thermiques et un réseau de capteurs au sol développés en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) ainsi que plusieurs universités et entreprises grecques. Issu de l’Université Technique de Munich, OroraTech s’est spécialisé depuis des années dans les satellites d’imagerie thermique qui détectent et surveillent les incendies de forêt depuis l’espace.

OroraTech s’est fixé pour objectif de rendre le système national de lutte contre les incendies de la Grèce pleinement opérationnel d’ici 2026, et ce grâce à une constellation de 100 petits satellites. En attendant, la Grèce s’appuiera sur les données du réseau existant de plateformes thermiques d’OroraTech, y compris sa plateforme Wildfire Solution, qui utilise des algorithmes d’IA pour analyser et prédire la propagation des incendies. Le système s’intégrera aux services d’urgence grecs pour améliorer la surveillance et la lutte contre les incendies. Cette initiative est d’autant plus importante que la Grèce se prépare à une nouvelle saison des incendies depuis les retours des (très) fortes chaleurs.

OroraTech collabore en outre avec l’Université Technique Nationale d’Athènes, l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, Satways et Attisat pour développer et améliorer les capacités de son système de détection d’incendie. Lorsque tout sera en place, la Grèce sera le premier pays à mettre en place un système national de défense contre les incendies basé sur des satellites. Le troisième satellite d’OroraTech, FOREST-3, devrait être lancé en novembre, et sera suivi d’autres satellites d’imagerie thermique au début de l’an prochain.