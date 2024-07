Grok : la version 2 de l’IA arrivera au mois d’août

Grok, l’IA « politiquement incorrecte » de xAI (comprendre, un peu réac sur les bords si on l’y pousse), a fait de gros progrès depuis son lancement assez controversé (Grok 1.5 lancé en avril en témoigne). GPT-4 ou Claude 3 sont toujours largement devant dans les différents benchs d’IA, mais Elon Musk promet que la prochaine version, aka Grok 2, sera « une gigantesque amélioration » concernant la méthode d’entrainement et d’apprentissage utilisée.

Sadly quite true. It takes a lot of work to purge LLMs from the Internet training data. Grok 2, which comes out in August, will be a giant improvement in this regard.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2024