L’Etat de New-York a distribué des dizaines de milliers de robots de compagnie pour les personnes âgées

Au début des années 1990, un chercheur japonais a développé Paro, un robot thérapeutique pour les personnes âgées, devenu populaire entant qu’outil efficace pour combattre la solitude et soutenir les populations vieillissantes. Le Japon a longtemps dominé le marché des technologies robotiques pour les seniors principalement grâce à son approche conciliante des nouvelles technologies et à une population âgée importante. Aux États-Unis, l’adoption de technologies similaires a été beaucoup plus lente, mais des initiatives comme celle du New York State Office for the Aging (NYSOFA) commencent à changer la donne. On apprend ainsi que leNYSOFA a distribué depuis 2018 plus de 31 500 animaux de compagnie robotisés aux personnes âgées afin de les aider à supporter leur solitude.



Ce nouveau programme du NYSOFA, qui s’est inspiré d’une expérience personnelle de son directeur par intérim Greg Olsen, consiste à distribuer des animaux de compagnie robotisés produits par Ageless Innovations. Ces animaux robotisés, comprenant un chien, un chat et un oiseau appelé le « Walker Squawker », sont conçus pour interagir avec les utilisateurs par la lumière et le toucher, encourageant l’activité en plus d’offrir de la compagnie. Le modèle de chien retriever reste le plus populaire et représente 60 % de la totalité des demandes. Cette’initiative s’aligne avec les conclusions de plusieurs études selon lesquelles la solitude peut avoir un impact significatif sur la durée de vie et la santé, des effets aggravés par la récente pandémie de COVID-19.

Bien que les animaux de compagnie robotisés aient montré leur potentiel pour réduire la solitude et la dépression chez les personnes âgées, ils ne sont pas l’unique solution. Le programme du NYSOFA est l’un des nombreux partenariats visant à soutenir les personnes âgées aux Etats-Unis, à l’instar collaborations avec des entreprises de robotiques comme Intuition Robotics (qui produit le robot social ElliQ). Ces efforts conjoints mettent illustrent le potentiel de certains technologies pour l’amélioration du bien-être des personnes âgées.