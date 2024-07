Freebox Pop : Free propose maintenant l’échange gratuit vers un répéteur Wi-Fi 7

Bonne nouvelle pour les abonnés avec une Freebox Pop : Free leur propose désormais d’échanger gratuitement leur répéteur Wi-Fi 5 vers un modèle compatible Wi-Fi 7 pour toujours plus de débit.

Les clients avec une Freebox Pop peuvent se rendre sur l’espace abonné dans la section « Ma Freebox » puis procéder à l’échange. On peut lire :

Vous possédez 1 répéteur Wi-Fi 5. Avec votre offre Freebox, vous avez la possibilité d’échanger votre Répéteur Wi-Fi 5 pour un Répéteur Wi-Fi 7.

Il y a ensuite un menu défilant qui permet de choisir le nombre de répéteurs que vous souhaitez échanger. Free fait savoir que l’échange d’un seul répéteur est gratuit. En revanche, il faudra payer 20€ pour chaque répéteur supplémentaire.

Nouveauté Freebox ! Les abonnés à la Freebox Pop (2024 – WiFi 7) peuvent désormais échanger leur répéteur WiFi 5 contre un répéteur WiFi 7 ! Merci à @FCSM2510 pour l'info ! pic.twitter.com/ldqmlDip5B — Tiino-X83 (@TiinoX83) June 28, 2024

Il est bon de préciser que le répéteur Wi-Fi 7 fourni par Free avec la Freebox Pop se veut bi-band et non tri-band contrairement à la Freebox Ultra. Cela signifie qu’il n’y a pas la bande des 6 GHz. Cela étant dit, les débits sont bien meilleurs en comparaison avec le répéteur Wi-Fi 5 et vous pouvez atteindre jusqu’à 2,2 Gb/s.

Mais au fait, avez-vous besoin d’un tel répéteur ? Voici ce qu’indique Free sur son site :