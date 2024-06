Le DoJ accuse un jeune hacker russe d’avoir tenté de détruire les installations informatiques ukrainienne

Au tout début de l’assaut des forces russes sur l’Ukraine, plusieurs cyberattaques avaient ciblé les installations informatiques ukrainiennes. Désormais, on connait le nom de la personne qui a fomenté ces opérations de haut niveau : le DoJ américain accuse aujourd’hui un jeune ressortissant russe de 22 ans, Amin Stigal, d’avoir tenté de détruire les systèmes informatiques de plusieurs ministères ukrainien. « Comme allégué, le défendeur a conspiré avec le renseignement militaire russe à la veille de l’invasion injuste et non provoquée de l’Ukraine par la Russie pour lancer des cyberattaques ciblant le gouvernement ukrainien, puis ses alliés, y compris les États-Unis », a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland. « Le ministère de la Justice continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine sur tous les fronts dans sa lutte contre la guerre d’agression de la Russie, y compris en tenant responsables ceux qui soutiennent l’activité cybernétique malveillante de la Russie. »

Stigal se serait servi d’un malware baptisé « WhisperGate » pour infiltrer et détruire de l’intérieur les ordinateurs d’une douzaine d’agences gouvernementales ukrainiennes non militaires (Trésor Public, services d’urgence, ministères de la justice, de l’éducation, de l’agriculture, etc.). Le groupe de hackers dirigé par Stigal aurait aussi subtilisé les données de nombreux citoyens ukrainiens, données qui auraient été mises en vente par la suite sur le Darkweb. Le hacker se serait aussi attaqué à une agence fédérale américaine basée dans le Maryland entre les mois d’août 2021 et février 2022. Drones connectés, Starlink, piratage des systèmes informatiques, la guerre 2.0 est décidément beaucoup une affaire de high tech.