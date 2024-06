Meta AI Studio : Meta commence à tester des chatbots-IA… créés par les utilisateurs

Après les chatbots intelligents proposés par les sociétés de la tech, voici venue l’ère des chatbots… créés par « Mr tout le monde » (ou presque). Le CEO de Meta Mark Zuckerberg a annoncé ce jeudi 27 juin que l’entreprise commencera bientôt à tester sur Instagram et aux Etats-Unis des « chatbots-avatars-IA » créés par les utilisateurs via l’outil Meta AI Studio. Zuckerberg précise que ces chatbots seront nécessairement identifiés comme des IA lors des conversations, de façon à ne pas tromper les utilisateurs. « Nous lançons un test précoce aux États-Unis de notre studio IA, donc vous pourriez commencer à voir des IA de vos créateurs préférés et des IA basées sur vos centres d’intérêt dans les prochaines semaines sur Instagram. Pour l’instant, elles apparaîtront principalement dans les messages et seront clairement étiquetées comme des IA, » a déclaré le patron de Meta.

Ces premiers chatbots issus de l’outil Meta AI Studio ont été mis au point par 50 créateurs reconnus comme Wasted ou bien encore Don Allen Stevenson II (pas tout à fait Mr tout le monde donc, même si l’idée est là), mais aussi par une poignée de gros utilisateurs. Ces chatbots pourront à terme intégrer les outils de communication des petites et moyennes entreprises :« Une grande partie de l’approche consistera à permettre à chaque créateur, et éventuellement à chaque petite entreprise sur la plateforme, de créer une IA pour les aider à interagir avec leur communauté et leurs clients s’ils sont une entreprise, » précise Zuckerberg.

Après cette phase de test, Meta prévoit d’ouvrir son outil de création de chatbots personnalisés à un plus grand nombre de personnes d’ici le mois d’août.