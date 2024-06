Valheim : le célèbre jeu de survie va être adapté en jeu de société

Auréolé d’un statut quasi culte, le jeu d’exploration et de survie Valheim est rapidement devenu une énorme référence dans son domaine. Se déroulant à l’époque des vikings, Valheim est un jeu bac à sable dont les environnements sont créés par génération procédurale. Tout, absolument tout ce qui est visible (ou presque- peut être taillé en pièce afin de servir de matériau utilisable pour la création d’outils, d’armes, d’habitations, de navires, etc. Pour ne rien gâcher, le monde de Valheim est rempli de mystères et de créatures fantastiques, incitant le joueur à explorer toujours plus loin au delà de son camp de base. Ce jeu incroyablement addictif, disponible uniquement sur PC et plateformes Xbox, va avoir droit à une adaptation en jeu de société, et l’on espère que le résultat sera à la hauteur de la brillance de l’oeuvre originale.

On ne connait pas encore les détails du projet qui sera bientôt ouvert au finalement participatif sur la plateforme Gamefound, mais l’on dispose au moins d’une description : « Valheim est un jeu de société coopératif pour 1 à 4 joueurs où la survie dépend du travail d’équipe et de la stratégie. Les boss de fin seront révélés avec beaucoup plus de contenu à mesure que nous progressons vers le lancement. Rassemblez vos compagnons et aventurez-vous en avant pour explorer, construire, collecter des ressources, forger des armes, équiper des armures solides, combattre des ennemis et vous frayer un chemin pour affronter le mal ultime. Jouez un rôle dans lequel vous aidez à adapter l’aventure à votre goût. Le sort de chacun est entre vos mains ! »

A priori, il y aura de la figurine, et plutôt jolie si l’on s’en tient à celle qui est présentée en exemple. Les amateurs du genre n’ont plus qu’à rafraichir régulièrement cette page pour connaitre le niveau d’avancement du projet… ainsi que sa date de lancement.