Des chercheurs japonais ont mis au point une méthode pour donner aux robots des visages quasi « humains » avec une peau « vivante ». En utilisant des échantillons de peau humaine cultivée dans un gel de collagène, des chercheurs de l’Université de Tokyo ont créé un tissu semblable à la peau, suffisamment solide pour être manipulé et capable de s’auto-réparer en cas de déchirure. Ces derniers ont ensuite trouvé un moyen d’attacher cette peau aux surfaces des robots en utilisant des perforations remplies d’un gel à base de collagène, qui agissent comme des ligaments artificiels pour fixer la peau et ainsi permettre d’obtenir des simili-expressions faciales.

Cette méthode innovante résout le problème de l’adhérence de la peau aux robots, car évidemment, le métal et la peau n’adhèrent pas ensemble naturellement. Les tentatives précédentes, qui utilisaient des revêtements plus « collants » ou d’autres types d’ancrages, entraînaient des déformations ainsi que des déchirures voire des protubérances particulièrement inesthétiques. En imitant la manière dont la peau humaine s’attache aux muscles via la graisse et les ligaments, les chercheurs de Tokyo ont finalement réussi à créer une méthode de fixation durable et flexible permettant au visage robotique de reproduire certaines expressions faciales comme le sourire.

Si la prouesses technologique est réelle, le résultat reste encore visuellement pour le moins étrange, à la limite de l’inquiétant. A ce stade, ce n’est même plus « la vallée de l’étrange » mais plutôt « le canyon du freakshow ». Ces robots semblent en l’état parfaits pour un prochain film d’horreur, beaucoup moins en tant qu’assistant domestique. Heureusement qu’il ne s’agit que de prototypes…