YouTube veut payer UMG, Sony Music et Warner Records pour la formation de son IA générative musicale

Après avoir lancé l’an dernier une fonctionnalité d’IA générative qui crée de la musique dans le style d’artistes tels que Charli XCX, John Legend et T-Pain, YouTube négocie maintenant avec de grands labels de musique pour disposer du droit de « cloner » d’autres artistes. La plateforme appartenant à Google propose des paiements forfaitaires substantiels à Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Records en échange de licences d’exploitation. Ces licences donneraient le droit d’utiliser les chansons de ces mêmes labels pour former légalement ses outils de musique IA. Bien que YouTube ne cherche pas à étendre la fonctionnalité Dream Track, la firme souhaiteobtenir des licences de nombreux artistes pour de nouveaux outils IA qui seront lancés plus tard cette année. Le montant exact que YouTube est prêt à payer n’a pas été divulgué, mais il s’agirait d’un paiement unique plutôt que d’un « arrangement » basé sur des redevances fractionnées.

Image générée par IA

Convaincre à la fois les artistes et leurs labels pourrait cependant s’avérer difficile. Sony Music s’est positionné fortement contre l’utilisation non autorisée de son contenu par des entreprises d’IA, et Universal Music Group a déjà menacé de retirer son catalogue entier de TikTok en raison de protections inadéquates contre la musique générée par IA. Plus tôt cette année, plus de 200 artistes, dont Billie Eilish et Katy Perry, ont exhorté les entreprises technologiques à cesser d’utiliser l’IA pour porter atteinte aux droits des artistes humains. Récemment encore, Sony Music, UMG et Warner Records ont intenté des poursuites pour violation du droit d’auteur contre les deux principales sociétés de musique IA générative, Suno et Udio, les accusant de copie massive non autorisée d’enregistrements sonores et réclamant des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars par infraction constatée.