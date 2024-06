PlayStation Plus juillet 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont Borderlands 3 et Among Us)

Sony présente aujourd’hui la liste des jeux PS4 et PS5 qui sont offerts avec l’abonnement PlayStation Plus Essential en juillet 2024. On retrouve trois titres.

Le premier jeu offert est Borderlands 3 (PS4, PS5). Frayez-vous un chemin à travers une aventure chaotique. Aux confins de la galaxie se trouve un amas de planètes exploité impitoyablement par des corporations militarisées, où butins et violence font bon ménage. C’est là que vous vivez, dans les Borderlands. Un nouveau groupe de fanatiques, les Descendants de l’Arche, a émergé et se répand comme un fléau interstellaire. Vous seul disposez des alliés et de l’arsenal pour les éliminer. Incarnez l’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche ultra-personnalisables, l’élite des chasseurs de trésors des Borderlands.

En deuxième, on retrouve Among Us (PS4, PS5). Travaillez en équipe et usez de persuasion, ou parfois de trahison, dans ce party game en ligne unique qui a pour terrain de jeu l’espace. Préparez-vous au décollage, mais attention à l’Imposteur ! Accomplissez des tâches pour garantir l’intégrité de votre vaisseau et revenir à la civilisation, mais gardez l’œil ouvert : un ou plusieurs membres aléatoires de l’équipage sont des Imposteurs, déterminés à saboter le vaisseau et à massacrer tout le monde.

Enfin, le troisième jeu est NHL 24 (PS4, PS5). Ressentez toute l’intensité du hockey avec EA Sports NHL 24, qui propose de l’action sur glace authentique avec pléthore de nouvelles fonctionnalités et de modes améliorés. Le nouveau moteur Fatigue recrée l’intensité et l’épuisement liés aux matchs et récompense le jeu offensif à l’aide d’effets qui changent la donne.

Les jeux offerts du PlayStation Plus pourront être récupérés dès le 2 juillet.