Google arrête le défilement continu sur les résultats de recherche

Google a décidé de ne plus proposer l’infinite scroll, à savoir le défilement continu, au niveau de ses résultats. Le moteur de recherche revient à son ancien système avec plusieurs pages.

Le changement est en place à partir d’aujourd’hui sur ordinateur. Google le proposera dans quelques mois sur mobile, sans plus de précision sur la date exacte.

Le défilement continu avait fait ses débuts en octobre 2021 sur mobile et en décembre 2022 sur ordinateur. L’idée est que l’utilisateur n’a pas besoin de passer d’une page à une autre, le fait de faire défiler la page charge automatiquement la suivante. Il y a une transition donnant l’impression que la page est réellement infinie.

À présent, les utilisateurs qui arrivent en bas de la page retrouvent un bouton « Suivant » pour passer à la suivante. Ils peuvent également choisir une page précise s’ils le souhaitent.

Google a expliqué à Search Engine Land que cette modification visait à permettre à l’entreprise d’afficher les résultats plus rapidement pour un plus grand nombre de recherches, au lieu de charger automatiquement les résultats pas explicitement demandés par les utilisateurs. Google a également indiqué qu’il avait constaté que le chargement automatique d’un plus grand nombre de résultats n’entraînait pas une augmentation significative de la satisfaction à l’égard de son moteur de recherche.

Le changement est en place dès maintenant, vous n’avez rien à activer de particulier de votre côté.