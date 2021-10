Google se met au défilement continu pour les résultats de recherche

Google fait évoluer les résultats de recherche en proposant un défilement continu. Plus besoin de sélectionner « Voir plus » en bas de la page, le défilement va continuer naturellement.

Un défilement continu pour les résultats de Google

« Bien que vous puissiez souvent trouver ce que vous cherchez dans les premiers résultats, vous souhaitez parfois poursuivre votre recherche. En fait, la plupart des personnes qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires ont tendance à parcourir jusqu’à quatre pages de résultats de recherche », raconte Google. Ainsi, le moteur de recherche s’adapte aux usages et ne nécessite plus d’appuyer sur le bouton « Voir plus » pour afficher les autres pages.

Voici en vidéo à quoi ressemble le défilement continu sur les résultats de recherche de Google :

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6 — Google SearchLiaison (@searchliaison) October 14, 2021

Google précise bien qu’il s’agit d’un défilement continu et non d’un défilement infini. En effet, l’internaute peut glisser son doigt sur l’écran de son smartphone pour faire défiler les résultats, mais seulement sur l’équivalent de quatre pages. Une fois arrivé à la quatrième page, le bouton « Voir plus » fait son retour et il faudra appuyer dessus pour découvrir encore plus de résultats.

Cette nouveauté du défilement est pour le moment disponible aux États-Unis pour les personnes qui passent par un smartphone et font des recherches en anglais. Google ne dit pas encore quand cette nouveauté sera disponible en France et ailleurs.