Firefox teste l’intégration de l’IA avec ChatGPT et d’autres chatbots

Firefox se met à l’intelligence artificielle, avec Mozilla qui intègre plusieurs services dans la version Nightly de son navigateur. Cela comprend ChatGPT, Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral.

L’IA sur Firefox passe par une barre latérale et propose une poignée de services, dont le fait de pouvoir résumer le texte sur la page sur laquelle vous vous trouvez. Il suffit de sélectionner le texte, faire un clic droit et choisir l’option pour demander à l’IA. Trois options sont disponibles :

Que ce soit pour ChatGPT, Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral au niveau de Firefox, il est nécessaire de se connecter avec son compte.

Mozilla indique :

Nous pensons qu’il est important de pouvoir choisir les services d’IA pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, vous devez pouvoir choisir le service qui vous convient le mieux et ne pas être lié à un seul fournisseur. Deuxièmement, tous ces modèles sont encore en cours de développement et d’amélioration. Aucun n’est parfait et ils sont tous bons à certains égards et moins bons à d’autres. Cela vous donne l’occasion d’expérimenter de nombreux services afin de trouver celui qui vous sera le plus utile, quel que soit votre objectif. L’IA est un ingrédient qui peut améliorer votre expérience. Elle n’a pas besoin de remplacer les outils que vous connaissez et appréciez déjà.