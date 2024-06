Stability AI sauve ses finances et se choisit un nouveau CEO

Stable Diffusion 3 est sans conteste l’un des meilleurs générateurs d’image sur le marché, et pourtant, cette popularité n’empêche pas Stability AI de connaitre les pires difficultés depuis un an. Le fondateur et CEO Emad Mostaque a quitté ses fonctions au mois de mars dernier suite à des résultats financiers médiocres, un départ qui aurait précipité un changement de stratégie, le board envisageant même la vente de l’entreprise. Un temps au bord du précipice, la startup semble finalement être sortie de l’ornière et annonce aujourd’hui un financement important de plusieurs bailleurs de fonds, dont Greycroft, Coatue Management, Sound Ventures et Lightspeed Venture Partners, ainsi que de figures de la tech Sean Parker et Eric Schmidt (ex CEO de Google).

Prem Akkaraju, qui jusqu’ici était le directeur technique de la société, est directement propulsé au poste de CEO. Ce dernier a souligné l’engagement de la startup à sortir des modèles ouverts avancés et à répondre à la demande de solutions d’IA de la part de grandes entreprises. Pour rappel, Stability AI a été fondée en 2019 et est rapidement devenue un acteur majeur dans le domaine de l’IA générative, atteignant le statut de « licorne de la tech » en 2022. Malgré la popularité croissante de ses modèles de génération d’images, (plus de 150 millions de téléchargements pour Hugging Face !), l’entreprise a du faire face à des poursuites judiciaires liées au copyright et aux coûts élevés de location des fermes de GPU (pour la formation de l’IA), ce qui a fini par gréver ses finances.