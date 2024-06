Amazon Prime Day 2024 : ce sera les 16 et 17 juillet

Amazon annonce que son Prime Day 2024, avec plusieurs promotions au programme, aura lieu les 16 et 17 juillet. Il s’agira de la 10e édition de cet évènement shopping.

L’Amazon Prime Day 2024 débutera le 16 juillet à 00h01 et se terminera le 17 juillet à 23h59. Comme le nom l’indique, il est réservé aux membres Amazon Prime. Cet abonnement propose la livraison offerte sous 24 heures pour de nombreux articles, l’accès au service de streaming Prime Video, Amazon Music Prime pour écouter de la musique, Prime Gaming pour des bonus en rapport avec les jeux vidéo et Twitch, et un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles. Le prix est de 6,99€/mois ou 69,90€/an. Il y a aussi l’offre étudiante à 3,49€/mois ou 34,95€/an.

Vous pouvez vous abonner à l’offre standard (30 premiers jours offerts) en cliquant ici ou à l’offre étudiante (90 premiers jours offerts) en cliquant ici.

Dans un communiqué, Amazon indique :

Les membres Prime bénéficient d’un accès exclusif à des millions d’offres dans 35 catégories, dont l’électronique, la cuisine, la beauté et l’habillement. De nouvelles offres seront proposées toutes les 5 minutes pendant certaines périodes de l’évènement, de sorte que les membres peuvent revenir souvent pour trouver quelque chose qu’ils aiment. Cette année encore, avant l’évènement, les membres Prime peuvent également demander une invitation pour accéder à des offres sur invitation — des offres exclusives du Prime Day qui devraient être épuisées —, notamment jusqu’à 40% de réduction sur les écouteurs sans fil Sony et jusqu’à 30% de réduction sur les vélos Peloton Original Bike et Bike+.

Rendez-vous donc les 16 et 17 juillet pour l’Amazon Prime Day 2024. Ce sera l’occasion de voir si les promotions valent le coup cette année en comparaison avec l’année dernière.