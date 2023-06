Amazon Prime Day 2023 : la date est dévoilée pour les promos

Amazon a annoncé les dates pour son Prime Day 2023 : ce sera les 11 et 12 juillet. Pendant 48 heures, les clients pourront profiter de nombreuses promotions sur de multiples produits.

Nous ne savons pas encore quelles seront les promotions, mais une chose est presque certaine si l’on se réfère aux tendances passées : les meilleures réductions concerneront probablement les appareils d’Amazon. Historiquement, nous avons vu tous les produits d’Amazon, des écrans connectés aux appareils de streaming, tomber à des prix parmi les plus bas. Cela inclut les produits de sociétés appartenant à Amazon comme Ring et Blink, de sorte que tout, des derniers Echo Dot et Kindle à la sonnette vidéo Ring Doorbell 2, est à prendre en compte.

Bien sûr, il n’y a pas que les produits Amazon, ceux d’autres marques vont également avoir le droit à des réductions. Reste à savoir s’il s’agira de bonnes affaires pour la plupart d’entre elles.

« Le Prime Day a pour but de donner à nos membres Prime l’impression d’être une grande affaire, avec des économies substantielles et l’accès à certaines des meilleures offres des marques qu’ils aiment », a déclaré Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime. « Avec les offres sur invitation, nous ajoutons de la valeur à l’expérience Prime et facilitons l’accès de nos membres Prime à des offres exclusives à des prix incroyables sans avoir à faire la queue ».

Pour profiter du Prime Day 2023 les 11 et 12 juillet, il faut avoir l’abonnement Amazon Prime qui permet notamment d’avoir la livraison offerte sous 24 heures pour de nombreux produits. L’abonnement est disponible sur amazon.fr/amazonprime.