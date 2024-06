OpenAI (ChatGPT) rachète Multi, une plateforme de collaboration

Quelques jours à peine après avoir réalisé sa première acquisition avec Rockset, OpenAI, créateur de ChatGPT, rachète Multi, une plateforme de collaboration vidéo à distance, avec un accent particulier sur le milieu des entreprises. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

Multi, qui s’appelait auparavant Remotion, a annoncé l’acquisition sur son blog :

Ces derniers temps, nous nous demandons de plus en plus comment nous devrions travailler avec les ordinateurs. Non pas sur des ordinateurs, mais véritablement avec des ordinateurs. Avec l’IA. Nous pensons qu’il s’agit de l’une des questions de produit les plus importantes de notre époque.

C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que Multi rejoint OpenAI !