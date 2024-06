OpenAI (ChatGPT) rachète Rockset, une start-up d’analyse de données

OpenAI annonce avoir réalisé sa première acquisition en mettant la main sur Rockset. C’est une start-up d’analyse de données. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

OpenAI présente Rockset comme une base de données analytique en temps réel de premier plan qui offre des capacités d’indexation et d’interrogation des données de classe mondiale. Cela permet aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises de mieux exploiter leurs propres données et d’accéder à des informations en temps réel lorsqu’ils utilisent des produits d’IA et créent des applications plus intelligentes.

La technologie de Rockset va être intégrée dans l’infrastructure d’OpenAI avec les différents services, dont ChatGPT. Aussi, les employés vont rejoindre OpenAI.

« L’infrastructure de Rockset permet aux entreprises de transformer leurs données en informations exploitables. Nous sommes ravis d’apporter ces avantages à nos clients en intégrant les fondations de Rockset dans les produits OpenAI », a déclaré Brad Lightcap, responsable des opérations d’OpenAI.

« Nous sommes ravis de rejoindre OpenAI pour permettre aux utilisateurs, aux entreprises et aux développeurs d’exploiter pleinement leurs données en apportant une recherche puissante à l’IA », a déclaré de son côté Venkat Venkataramani, patron de Rockset.

Comment dit précédemment, les deux entreprises n’ont pas communiqué les conditions de l’acquisition. Il est toutefois bon de noter que Rockset a levé à ce jour 105 millions de dollars de fonds.