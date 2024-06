IA : Meta dévoile en France un programme pour les start-up européennes

Meta annonce le lancement en France d’un nouveau programme dédié à l’intelligence artificielle open source pour les start-up européennes, qui peinent à rester compétitives face aux groupes américains et chinois.

Lancé en partenariat avec Scaleway, filiale d’Iliad dédiée à la fourniture de services de cloud et la pépite française Hugging Face, plateforme collaborative de modèles d’intelligence artificielle, ce nouveau programme accompagnera cinq start-up européennes de septembre 2024 à février 2025. Elles bénéficieront d’un mentorat technique des chercheurs de FAIR, le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta, de l’accès à la plateforme et aux outils d’Hugging Face et de la puissance de calcul de Scaleway.

L’idée étant que les heureux élus, qui ont jusqu’au 16 août pour candidater et seront hébergés au campus Station F à Paris, développent leurs services basés sur les modèles d’IA en source ouverte de Meta. L’entreprise avait déjà chapeauté un programme similaire en janvier.

La société de Mark Zuckerberg met en avant l’approche open source dans la Silicon Valley, à l’opposé de ses concurrents comme OpenAI, accusés d’être des boîtes noires. Nick Clegg, ancien vice-Premier ministre britannique et responsable des affaires internationales de Meta, estime que plus vous êtes ouverts au niveau de la technologie, plus il est facile pour chacun d’identifier les erreurs et de les corriger.

Pour les start-up qui souhaitent déposer leur candidature, il suffit de se rendre à cette adresse.