Microsoft Flight Simulator : 15 millions de joueurs pour le simulateur de vol développé par Asobo

Lors de sa sortie l’excellent Microsoft Flight Simulator, le simulateur de vol développé par Asobo Studio était souvent présenté comme un « jeu de niche » par de nombreux média, voire comme un « non-jeu », comme si ces même médias venaient de découvrir la catégorie du simulateur de vol (dernièrement, même tambouille avec le jeu narratif Hellblade 2). Et puis, les chiffres tombent, et l’on s’aperrçoit que le jeu de niche n’en est pas vraiment un : Microsoft Flight Simulator a en effet attiré plus de 15 millions de joueurs, un score évidemment facilité par la présence du jeu dans le Game Pass. Ceci étant, le service en ligne ne change pas grand chose au constat factuel : le titre a bien attiré des millions de joueurs même si l’on peut supposer qu’un grand nombre d’entre eux ont zappé l’aspect strictement simu pour se projeter directement dans les airs à tel ou tel endroit du globe (sans doute l’énorme point fort du jeu par ailleurs).



Ce succès en appelle un autre : lors du salon FlightSimExpo 2024, Asobo a dévoilé quelques détails supplémentaires sur Flight Simulator 2024. Certaines régions au sol, des biomes, seront remplies d’une vie animale (on le voyait déjà dans le trailer du jeu) et d’une végétation procédurale. Les nuages seront aussi encore mieux représentés (ils sont déjà bluffants dans le jeu actuel). De nouveaux aéroports détaillés seront disponibles, et Asobo a pensé à ajouter les plateformes pétrolières, TOUTES les plateformes pétrolières disponibles dans le monde. Ls éléments purement simu seront encore améliorés (meilleur comportement en vol en fonction du poids de l’avion), la gestion des mods encore plus facilitée, et de nouveaux aéronefs feront leur apparition (montgolfières, jets privés, etc.).

Flight Simulator 2024 sera disponible le 19 novembre prochain sur Xbox Series, PC et Game Pass.