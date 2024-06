Deepfake : un faux Elon Musk a été utilisé pour voler des cryptomonnaies

Ce n’est sans doute que le début de ce genre d’affaire : à peine quelques jours après que le piratage des comptes sociaux du rappeur 50 Cent ait servi à promouvoir une cryptomonnaie imaginaire, voilà qu’une autre arnaque encore plus sophistiquée a débarqué sur YouTube. Pendant 5 heures, une vidéo YouTube Live a ainsi affiché un faux Elon Musk avec une voix générée par IA, ce dernier faisant la promotion d’un site de dépôt de cryptos (Ethereum, Dogecoin ou Bitcoin). Le faux Elon explique alors que le site de dépôt renverra automatiquement à l’utilisateur « le double du montant de la crypto-monnaie » que ce dernier y aura déposé. Une martingale évidemment beaucoup trop belle pour être vraie.

Image générée par IA

Malgré l’arnaque assez grossière, plus de 30 000 personnes se sont retrouvées en simultanées sur le Live, au point que la vidéo s’est même retrouvée en tête des recommandations Live Now sur YouTube. On ne sait pas si ce piège a réellement fonctionné (et sur combien de personnes), mais au vu de l’influence d’Elon Musk et de sa parole sur un grand nombre d’individus (qui semble d’ailleurs souvent incapables de remettre en cause le moindre propos de l’entrepreneur) il ne serait franchement pas étonnant que les instigateurs de cette escroquerie ait récupéré quelques gains au passage, surtout après 5 heures de diffusion live (avant le retrait de la vidéo par YouTube).