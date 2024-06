Freebox : Free commence à délaisser Disney+ pour Max

À l’instar de Canal+ et SFR, Free mise un peu moins sur Disney+ et préfère mettre en avant le service de streaming Max pour ses abonnés Freebox. L’entreprise de Mickey semble limiter ses contrats avec les fournisseurs français.

Jusqu’à présent, les nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel avaient le droit à Disney+ (l’offre avec publicités) offert pendant trois mois, avant de payer 5,99€/mois (ou plus pour ceux qui veulent un abonnement plus intéressant sans publicités et avec la 4K). Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne, la promotion n’est plus proposée.

Par contre, Free propose désormais trois mois offerts à Max pour les nouveaux abonnés Freebox. Le fournisseur d’accès indique :

Tout est là. Regardez des films et séries à succès, des productions françaises et des événements sportifs incontournables. Du monde d’Harry Potter à HBO, l’univers DC, Discovery en passant par l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024… Découvrez le meilleur du divertissement pour chaque moment et pour chaque membre de votre foyer avec Max.

Qu’en est-il de la Freebox Ultra ? Disney+ fait partie des avantages offerts « à vie », à l’instar de Netflix, Amazon Prime et la chaîne Canal+. Rien ne bouge pour eux à ce niveau. Par contre, les abonnés avec cette box peuvent aussi avoir les trois mois offerts à Max.

Il sera intéressant de voir si ce rapprochement avec Max va impliquer un changement à l’avenir. Verra-t-on Max être ajouté comme service inclus avec la Freebox Ultra à 59,99€/mois (49,99€/mois la première année) ?