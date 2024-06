Canal+ annonce le retrait de Disney+ de ses offres dès 2025

Les abonnés aux offres de Canal+ n’auront plus le droit à Disney+ inclus. En effet, la chaîne cryptée annonce que le service de streaming va disparaître de ses offres à compter de 2025.

La fin de Disney+ inclus chez Canal+

« Disney+ standard avec pub inclus jusqu’au 31 décembre 2024 », indique Canal+ sur son site. Il n’y a aucune précision supplémentaire. Il n’est pas indiqué pourquoi ça disparaît, tout comme il n’est pas précisé si les abonnés existants sont également concernés ou si cela touche uniquement ceux qui s’abonnent à partir d’aujourd’hui.

La fin de Disney+ inclus concerne les offres Canal+ Ciné Séries, Canal+ Ciné Séries Essentiel, Canal+ Friends & Family et Rat+. Rien ne change au niveau du prix, du moins pour l’instant. Il est toutefois possible que Canal+ ne change pas ses tarifs sachant que le groupe a déjà ajouté Apple TV+, Paramount+ et Max sans rien augmenter. Les abonnés ont donc été plus souvent gagnants que perdants.

Disney+ chez Canal+ a fait ses débuts en 2020. C’était d’ailleurs un élément notable à cette période sachant que Canal+ était le diffuseur en France sur les téléviseurs. L’accès est aujourd’hui un peu plus simple et on retrouve la plateforme sur les différents supports et sur les box des opérateurs, tout comme sur les téléviseurs connectés.

Vers d’autres retraits ailleurs ?

De manière générale, Disney+ semble changer sa politique en ce qui concerne les accords. Dès le 30 juin, Free ne proposera plus trois mois offerts à ses abonnés Freebox. Chez SFR, l’une des offres fibre ne propose plus Disney+ comme service offert, il a été remplacé par Max.

Toujours au sujet de Free, les abonnés avec une Freebox Ultra profitent de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ inclus. Mais cela va-t-il changer à l’avenir ? Free va-t-il éventuellement remplacer Disney+ par Max, comme SFR ? Seul l’avenir nous le dira.