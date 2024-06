Depuis le mois de février dernier, Meta dispose d’outils lui permettant d’attribuer un label « Made by IA » (trad: Fabriqué avec l’IA) aux images produites artificiellement par des IA génératives. Après quelques semaines de mise en place, un constat s’impose : l’outil de « labellisation » de Meta n’est pas particulièrement fiable, et l’on ne compte plus le nombre de véritables photos labellisées comme des sous produits de l’IA. Ainsi en est-il de ce cliché de l’équipe des Kolkata Knight Riders remportant le tournoi de cricket de la Premier League indienn ou bien encore d’un cliché du célèbre photographe américain Pete Souza. Ce dernier soupçonne qu’un simple passage de sa photo sous Adobe aura suffit à la rendre inéligible pour l’outil de Meta.

Meta promettait pourtant un système extrêmement fiable, mais il se peut que l’IA se contente uniquement d’analyser les métadonnées , ce qui peut poser problème dès lors que le cliché est modifié (pour ajuster colorimétrie d’ensemble) dans un logiciel de retouche assisté par IA, ce qui est aujourd’hui le cas pour Photoshop. a priori, l’outil de Meta peut détecter des images produites par Gemini, ChatGPT/Dall-E, Microsoft Copilot, Adobe Firefly, Midjourney et Shutterstock mais il semble désormais certain que les prérogatives du logiciel s’étendent bien au delà.

Pour autant, certains photographes soutiennent que la moindre modification numérique d’un cliché par l’IA justifie le label « Made with AI », ce qui semble englober des techniques de retouches qui n’ont pourtant rien à voir avec l’IA proprement dite (on faisait de l’étalonnage numérique bien avant l’arrivée des IA génératives). Il ne faut pas oublier que l’IA sert souvent de simple « facilitateur » pour des fonctions de retouche photo qui étaient déjà disponibles depuis des années. Inversement, nombre de clichés créés par l’IA, et de façon extrêmement visible, sont labellisés comme de vraies photos par l’outil de Meta. Bref, il y a encore du travail pour trouver le juste milieu…