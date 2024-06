IA générative : les startups françaises sont celles qui attirent le plus de financements en Europe

La France tire son épingle du jeu dans le secteur de l’IA générative. Dealroom and Accel a analysé les forces en présence sur ce secteur ultra porteur, traçant ainsi la géographie des startups d’IA en Europe. Le tableau montre que Londres reste le plus grand pôle de création de startups d’IA (27% des startups européennes dans le secteur), suivi par Tel Aviv (13%), Berlin (12%) et Paris (10%). En revanche, les startups françaises travaillant dans le domaine de l’IA (générative) sont de très loin celles qui attirent le plus de financements, peut-être tout simplement parce que ce sont celles qui proposent les meilleurs projets ou technologies.

Les startups françaises séduisent les investisseurs

Ainsi, les startups hexagonales ont levé en cumulé pas moins de 2,29 milliards de dollars, Mistral AI, H, Hugging Face et Poolside (dont le siège a été déplacé aux Etats-Unis) ayant récemment obtenu (chacun) des financements de plusieurs centaines de millions d’euros. Peu de startups donc dans le domaine, mais qui suffisent à propulser la France loin devant en terme de financements : les startup d’IA françaises ont ainsi récolté presqu’autant que le cumul des trois pays suivants, soit le Royaume-Uni (1,15 milliard de financements), Israël (1,04 milliard) et l’Allemagne (636 millions de dollars).

Les analystes estiment que la position française s’explique par une meilleure formation des talents techniques, ce qui a de quoi laisser pantois quand on sait que le Royaume-Uni dispose d’universités prestigieuses comme Cambridge ou Oxford. Les laboratoires de recherche des GAFAM perfectionnent bien souvent la formation : 25% des fondateurs des startups européennes ont travaillé auparavant pour l’un des GAFAM, un pourcentage qui monte à 60% pour les 10 premières startups.