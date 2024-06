WhatsApp autorise maintenant la qualité HD par défaut pour les photos et vidéos

WhatsApp permet désormais aux utilisateurs de définir la qualité HD par défaut pour les photos et vidéos, là où il fallait auparavant la sélectionner à chaque fois. C’est disponible aussi bien sur iOS que sur Android.

Avec la qualité standard, les photos sur WhatsApp ont une définition de 960 x 1 280 pixels. Avec la qualité HD, on retrouve des photos de 3 024 x 4 032 pixels. Il y a toujours une compression même lors de l’envoi d’une image avec l’option HD activée, mais le résultat est beaucoup moins agressif qu’auparavant.

Concernant les vidéos, la qualité par défaut est du 480p. Avec l’option HD, vous passerez en 720p. Il aurait été appréciable d’avoir au moins du 1080p, mais ce n’est pas encore disponible.

Comment choisir la qualité HD par défaut sur WhatsApp pour les photos et vidéos

Pour activer l’option, c’est simple. Ouvrez l’application WhatsApp et rendez-vous dans Paramètres > Stockage et données > Qualité du chargement. Il ne reste plus qu’à choisir l’option « Qualité HD ». Ainsi, vos prochains envois de photos seront en bonne qualité au lieu d’être en qualité standard.

Si vous ne voyez pas l’option apparaître sur votre application, assurez-vous d’avoir la dernière mise à jour en date. Si vous avez un iPhone, mettez à jour WhatsApp depuis l’App Store. Et si vous avez un smartphone Android, faites la mise à jour sur le Google Play Store.