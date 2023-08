WhatsApp améliore la qualité des photos envoyées avec un bouton HD

WhatsApp s’améliore au niveau des photos en proposant un bouton « HD » qui améliore la qualité. Les utilisateurs ont ainsi le choix et ceux qui le souhaitent peuvent rester sur la qualité standard.

Cette fonctionnalité sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines, de sorte que les utilisateurs qui l’ont pourront envoyer des images de meilleure qualité depuis Android, iOS ou la version Web. Les destinataires, quelle que soit la plateforme, verront une petite icône HD qui indiquera la meilleure qualité.

Le bouton HD pour les photos a fait son apparition pour la première fois en juin avec la version bêta de WhatsApp. D’ici les prochaines semaines, tout le monde pourra en profiter.

Mark Zuckerberg, le patron de Meta (maison-mère de WhatsApp, Facebook et Instagram), a posté une vidéo pour montrer le fonctionnement. En appuyant sur HD, on peut voir deux options : qualité standard et qualité HD. Dans l’exemple, la qualité standard correspond à 1 365 x 2 048 pixels, là où la qualité HD équivaut à 2 000 x 3 000 pixels. Mais cela peut monter plus haut en réalité, avec certains qui ont vu 4 096 x 2 692 pixels.

Que se passe-t-il pour ceux qui ont une petite connexion Internet ? Les destinataires pourront choisir de conserver la version de qualité standard ou de passer à la version HD. De plus, la transmission en qualité standard restera la valeur par défaut pour les expéditeurs.

En l’état, le bouton HD sur WhatsApp concerne uniquement les photos. Mais Meta assure que la même option verra le jour pour les vidéos. Ce sera pour plus tard.