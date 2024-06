Baldur’s Gate 3 : une ultime mise à jour pour libérer la créativité des moddeurs

Le studio Larian nous avait déjà prévenu qu’il n’y aurait pas de Baldur’s Gate 4, le CEO Swen Vincke ayant même récemment réitéré l’arrêt de la franchise dans les colonnes d’Eurogamer. C’est aussi une page de fin qui se tourne pour Baldur’s Gate 3. Larian annonce que la prochaine mise à jour, qui a de gros airs de DLC, sera aussi la dernière. Le 7 septembre prochain donc, les joueurs très motivés auront à disposition la totalité des outils de modding officiels, de quoi replonger dans BG3 pour en faire un univers encore plus proche de ses goûts personnels (prévoir un gros PC gaming néanmoins). Après cette date, le studio se contentera de corriger les « bugs critiques ». Dit autrement, Larian veut passer à autre chose, ce qui est sans doute logique après les énormes efforts fournis pour accoucher d’une des jeux les plus impressionnants de cette « gen ».

Coming to you this September, Patch 7 will introduce an official modding toolkit so you can bring your wildest ideas to life!

