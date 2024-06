Xreal s’est taillé une solide réputation avec ses lunettes AR, même si les premiers retours notent l’absence de contenus dédiés (une critique qui touche absolument tous les fabricants de lunettes/casques XR autonomes hormis les casques Meta Quest). Afin de mettre un terme à ce désert application, Xreal lance sur le marché le Beam Pro, une sorte de smartphone fonctionnant sous NebulaOS, (une surcoupe d’Android), et doté d’une caméra à double objectif (50 mégapixels par objectif) permettant de produire des vidéos spatiales 3D compatibles avec les lunettes Xreal… et l’Apple Vision Pro. La particularité de ce « smartphone-like » est de ne fonctionner qu’avec les lunettes Xreal.

Les specs du Beam Pro sont aussi celles d’un smartphone standard : un écran 6,5 pouces, à la résolution 2400 x 1800 pixels, processeur Qualcomm Snapdragon, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de capacité de stockage. L4apparril est aussi doté de deux ports USB-C (un pour la charge l’autre pour la connectivité). On est loin de l’aspect télécommande du premier accessoire Beam, même s’il faudra être vraiment très motivé pour se procurer un appareil compatible uniquement avec des lunettes AR. Le Beam Pro sera proposé à la vente à partir de 200 dollars.