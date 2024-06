ChatGPT : et de deux pannes… en deux semaines !

ChatGPT connaitrait-il une (grosse) crise de croissance ? Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin en France, soit dans l’après midi aux Etats-Unis, ChatGPT a complètement arrêté de fonctionner pour un très grand nombre d’utilisateurs, et ce partout dans le monde où le chatbot est disponible. Cette fois cependant, OpenAI a rapidement communiqué sur cette seconde panne massive en 14 jours (la dernière panne était datée du 4 juin) : « Nous étudions actuellement des taux d’erreur élevés ayant un impact sur ChatGPT » a ainsi précisé la startup dans un court communiqué. La panne a duré 5 heures, soit un temps largement suffisant pour perturber le travail de nombreuses personnes.

Conscient que cette accumulation de pannes dans un temps aussi court peut nuire à son image, OpenAI a précisé que sur les 90 jours écoules, ChatGPT avait atteint un taux de disponibilité de 99,4%, un indicateur largement faussé ici puisque le pourcentage est lissé sur une période plus grande que les 14 derniers jours où deux pannes se sont déclarées (sans oublier une autre panne au mois de mai). OpenAI aurait-il des soucis de serveurs et de capacité à supporter la charge ? Il faut dire que la popularité de ChatGPT ne cesse de gagner en ampleur : plus de 100 millions de personnes dans le monde utilisent désormais ChatGPT quotidiennement.

Au moment décrire ces lignes, ChatGPT fonctionne tout à fait normalement.