[Maj] ChatGPT est en panne depuis plusieurs heures

Maj du 04/06/24 : chatGPT est de nouveau pleinement opérationnel. On ne connait pas encore les causes de cette longue panne de plusieurs heures

C’est peut-être la plus grosse panne du service depuis son lancement. ChatGPT est en rade depuis plusieurs heures désormais. Le site et l’application du LLM sont impraticables, un gros soucis qui semble toucher énormément d’utilisateurs si l’on s’en tient aux nombreux retours sur les réseaux sociaux. La panne d‘OpenAI est bien référencée sur Down Detector, et se poursuit au moment d’écrire ses lignes. Au delà de la panne, les réactions des utilisateurs trahissent l’importance que l’IA a déjà prise dans le quotidien d’un très grand nombre de personnes. ChatGPT est en effet largement utilisé par plusieurs catégories de professionnels : programmeurs, rédacteurs web, professeurs, chercheurs, journalistes, la liste est longue, et le temps gagné par l’usage de l’IA devient vite un acquis technologique dont on n’imagine plus pouvoir se passer. Cette situation de quasi dépendance technologique explique sans doute la grande virulence de certains retours.

Malgré la durée importante de la panne, OpenAI n’a pas encore réagi officiellement, peut-être parce que les ingénieurs de la startup ne sont pas encore en mesure de fournir un délai de « réparation ». Patience donc…