Embracer ferme le studio Pieces Interactive après l’échec d’Alone in the Dark

Le reboot d’Alone in the Dark n’a pas été un succès commercial, Embracer a donc décidé de fermer Pieces Interactive, le studio responsable du jeu.

Dans une image publiée sur son site et les réseaux sociaux, le studio a écrit : « Pieces Interactive 2007-2024. Merci d’avoir joué avec nous ».

L’image s’accompagne par un bref communiqué :

Pieces Interactive a sorti plus de dix titres sur PC, console et mobile depuis 2007, qu’il s’agisse de nos propres concepts tels que Puzzlegeddon, Fret Nice, Leviathan Warships, Robo Surf et Kill to Collect, ou de titres en sous-traitance tels que Magicka 2 et plusieurs DLC pour Magicka. Notre liste de clients comprend Paradox Interactive, Koei Tecmo, Arrowhead Game Studios, Koch Media et RaceRoom Entertainment.

En 2017, Pieces Interactive a été racheté par Embracer Group après avoir travaillé sur l’extension de Titan Quest, Titan Quest : Ragnarök et la troisième extension de Titan Quest, Titan Quest : Atlantis.

Notre dernière sortie a été la réimagination d’Alone in the Dark.