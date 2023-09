Alone in the Dark : la sortie du remake est reportée à 2024

C’est peu dire que cette fin d’année est assez encombrée en terme de gros AAA qui tâchent : Baldur’s Gate 3, Starfield, Marvel’s Spiderman 2, Super Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, il y en a pour tous les goûts et toutes les plateformes. Dans ce contexte, les jeux AA ou indés risquent fort de passer un peu plus inaperçus, noyés dans la masse de ces grosses sorties. C’est pour cette raison que l’éditeur THQ Nordic a décidé de reporter la sortie du remake d’Alone in the Dark, premier survival horror 3D de l’histoire du JV (et création française de Frédéric Raynal qui plus est…).

Horror games thrive on the eerie embrace of solitude, something that is impossible to achieve in a gaming month as busy as October.

To ensure a breathtaking experience for everyone, we have made the decision to move the release of #AloneInTheDark to January 16, 2024. pic.twitter.com/W5EgV4aTZc

— Alone in the Dark (@AITDGame) September 5, 2023