Le célèbre « Major Nelson », de son vrai nom Larry Hryb, a quitté Xbox l’an dernier, et l’on sait désormais où cet hyper communiquant va atterrir pour son nouveau poste. Larry Hryb débarque donc chez Unity, et à nouveau, il s’agira pour cet expert de la com d’assurer un marketing viral autour du populaire moteur de rendu : « La mission de Unity, qui consiste à favoriser la réussite créative et commerciale des créateurs du monde entier à travers des jeux, des applications et des expériences, correspond à ma passion de toujours pour l’innovation et le développement de communautés », a déclaré Hryb sur LinkedIn. « Je suis impatient de collaborer avec les développeurs et créateurs talentueux qui utilisent les outils Unity pour donner vie à leurs visions. Ensemble, nous continuerons à transformer la façon dont les histoires sont racontées et les expériences partagées. »

Le bagout et les idées de Larry Hryb ne seront pas du luxe pour Unity, l’éditeur s’étant mis à dos une grosse partie de ses propres clients-développeurs après la mise en place d’un nouveau système de tarification très décrié, un énorme couac qui s’était soldé par le départ du CEO John Riccitiello et le retour de l’ancienne formule tarifaire. Plus récemment, Unity avait procédé à des licenciements massifs (25ù du personnel impacté). Le sympathique Larry Hryb devra jouer de tout son sens de la diplomatie pour renouer les liens entre Unity et les développeurs…