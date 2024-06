Le DoJ attaque Adobe en justice à cause de la difficulté à se désabonner des services de l’éditeur

Le gouvernement américain vient d’intenter une plainte contre Adobe, accusant l’éditeur de dissimuler des frais élevés et de compliquer le processus d’annulation des abonnements. Selon le Département de la Justice (DOJ), Adobe aurait inscrit des clients à son plan d’abonnement le plus lucratif sans divulguer de manière adéquate certains termes clés, tels que les frais de résiliation anticipée. Le DOJ affirme que ces frais sont dissimulés par l’usage de petits caractères et de cases à cocher optionnelles, entraînant des frais inattendus pour les clients tentant d’annuler leur abonnement.

La plainte allègue en outre qu’Adobe a créé un processus d’annulation particulièrement ardu, obligeant les clients à naviguer à travers de nombreuses pages web et pop-ups. Le DOJ souligne également des difficultés similaires de résiliation lors des annulations par téléphone ou via le chat en direct, de nombreux clients voyant leurs appels ou chats coupés, les obligeant à répéter plusieurs fois leurs demandes. Le Département de la Justice américain estime que ces pratiques violent les lois fédérales de protection des consommateurs.

Le DoJ nomme également dans sa plainte les dirigeants d’Adobe, Maninder Sawhney et David Wadhwani, ces derniers ayant participé à la mise en place de ces stratégies commerciales douteuses. Cette action en justice est le résultat de la surveillance réglementaire continue des pratiques commerciales d’Adobe suite de son passage controversé à un modèle d’abonnement en 2012 et aux récentes réactions négatives des abonnés face aux nouvelles conditions de service (CLUF). Cette surveillance s’est étendue également à la tentative – échouée -d’Adobe d’acquérir Figma en raison des préoccupations antitrust des régulateurs européens.